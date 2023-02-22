الدفاع الروسية: لا نقص في ذخيرة الوحدات القتالية المتطوعة في أرتيوموفسك

نفت وزارة الدفاع الروسية، جميع المعلومات التي تتحدث عن امتناع الوزارة عن إمداد القوات المتطوعة، التي تنفذ مهام قتالية لتحرير أرتيوموفسك بالذخيرة، مؤكدة أن الذخائر تسلم في موعدها.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية: "كل التصريحات التي يزعم أنه تم الإدلاء بها نيابة عن الوحدات القتالية حول نقص الذخيرة تتنافى تماما مع الواقع، في غضون يومين فقط من 18 وحتى 20 فبراير، تلقت الوحدات القتالية المتطوعة 1660 قذيفة صاروخية لراجمات الصواريخ، و10171 قذيفة للمدافع ذات العيار الكبير، ومدافع الهاون، و980 ذخيرة مخصصة للدبابات".

وأكدت الوزارة، أن جميع طلبات الذخيرة التي تحتاجها الوحدات المتطوعة خلال الشهر الجاري، سيتم تقديمها في الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن الوحدات القتالية المتطوعة حققت في غضون يومين فقط، تقدما في منطقة أرتيوموفسك لمسافة تصل لأكثر من 2.5 كيلومتر، بدعم كامل من نيران المدفعية والمدرعات والمركبات التابعة للقوات المسلحة الروسية.

وشددت الوزارة في بيانها، على أن الوحدات القتالية المتطوعة تنفذ بشجاعة أصعب المهام القتالية لتحرير دونباس من نظام كييف، مثلما يفعل العسكريون داخل الجيش، موضحة أن محاولات تفكيك آلية التفاعل والدعم بين الوحدات المقاتلة ستأتي بنتائج عكسية وستصب فقط في مصلحة العدو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية