حذر مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من احتمالية توقف المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف.

وأفادت صحيفة Politico، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، بأن بيرنز حذر زيلينسكي في شهر يناير الماضي، من احتمالية انخفاض حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وأضاف المسؤولون الأوكرانيون، أن بيرنز حث زيلينسكي على التقدم في العمليات القتالية بشكل أسرع، ومحاولة إنهاء الصراع بحسم عسكري في أسرع وقت ممكن، قبل تراجع حجم المساعدات العسكرية.

ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي