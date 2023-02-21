خبير روسي لا يرجح أن تعمل روسيا مع الولايات المتحدة على تمديد "ستارت"

"لن يتم تمديد معاهدة (ستارت) على الأرجح بعد انتهاء صلاحيتها، ومن غير المرجح أن تعمل روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية على تمديد الوثيقة".

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جاء ذلك وفق ما صرح به المحلل السياسي والأستاذ المساعد في قسم النظرية السياسية في معهد موسكو للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية إيفان تيموفييف، تعليقا على ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، حيث تابع تيموفييف أن المعاهدة سوف تستمر في العمل، إلا أن فترة سريانها ستنتهي قريبا، وحقيقة أن روسيا تعلق مشاركتها فيها تعني أنها لن تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.

وقال الخبير: "أعتقد أننا قد نواجه احتمال صنع أسلحة نووية لجميع الدول الخمس بطريقة أو بأخرى"، مشيرا إلى أن ذلك كان متوقعا، حيث أن هناك "تآكلا في نظام الحد من التسلح بشكل تدريجي، فيما بقيت معاهدة "ستارت" في الواقع المعاهدة الرئيسية الوحيدة في هذا المجال، ومن ثم كانت هناك صعوبات في تنفيذها، حيث كانت هناك مشكلات مع آليات التفتيش.

وقد تم التوقيع على الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 8 أبريل 2010 في براغ بجمهورية التشيك، والتي حلت محل معاهدة "ستارت" القديمة لعام 1991، وعند دخولها حيز التنفيذ، حلت محل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لعام 2022. وفي أوائل عام 2021، اتفقت موسكو وواشنطن على تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات.

المصدر: نوفوستي