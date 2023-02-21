بوتين: نحن نحمي بيوتنا وحياة شعبنا وهدف الغرب هو الهيمنة المطلقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تدافع عن نفسها وعن شعبها وبلدها أما هدف الغرب فهو الهيمنة المطلقة.

وأضاف بوتين أن: "روسيا تدافع عن نفسها وعن شعبها. نحن ندافع عن حياة الناس (في بلدنا) وعن بيوتنا. أما هدف الغرب فهو الهيمنة المطلقة".

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ولفت إلى أن الغرب لا يخفي هدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والقضاء عليها إلى الأبد، قائلا: "نخب الغرب لا تخفي هدفها المتمثل في إلحاق الهزيمة بروسيا، كما يقولون، هذا كلام مباشر، هزيمة استراتيجية. إنه يعني تدميرنا مرة واحدة وإلى الأبد. أي أنهم يعتزمون نقل النزاع المحلي إلى مرحلة المواجهة العالمية".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أكد بوتين أنه كلما زاد مدى إطلاق الأسلحة التي تحصل أوكرانيا عليها من الغرب، كلما أبعدت روسيا هذه التهديدات أكثر عن حدودها.

وقال، بهذا الصدد: "كلما زاد مدى إطلاق الأسلحة الغربية التي ستقدم إلى أوكرانيا، سنضطر إلى إبعاد التهديد بعيدا عن حدودنا. وهذا أمر طبيعي".

كذلك أكد الرئيس الروسي، أن موسكو كانت منفتحة على الحوار مع الغرب وعرضت العمل على نظام أمن متكامل.

وقال: "لقد كنا منفتحين ومستعدين بصدق، لإجراء حوار بناء مع الغرب، وأصرينا على أن كلا من أوروبا والعالم بأسره بحاجة إلى نظام أمني متكامل غير قابل للتجزئة ومتساوٍ لجميع الدول، واقترحنا لسنوات عديدة، أن يناقش شركاؤنا هذه الفكرة معا والعمل على تنفيذها".

غير أنه بحسب قوله، فإن روسيا تلقت مقابل ذلك "رد فعل غير واضح أو نفاق".

المصدر: نوفوستي