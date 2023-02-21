واشنطن تندد بما وصفته خطاب بوتين المعادي للغرب

ندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان باتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بتهديد روسيا، معتبرا أنها "سخيفة".

وقال ساليفان للصحافيين "لا أحد يهاجم روسيا. هناك نوع من السخافة في فكرة أن روسيا كانت تتعرض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي جانب آخر".

وعن كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق اليوم، قال ساليفان إن خطاب بايدن "لم يكن القصد منه أن يكون دحضا مباشرا لتصريحات بوتين. لم نضع الخطاب على أنه نوع من التنافس المباشر، فهذه ليست مسابقة بلاغية مع أي شخص آخر"، مشيرا إلى أن "هذا تصريح إيجابي للقيم، ورؤية لما يجب أن يبدو عليه العالم الذي نحاول بناءه والدفاع عنه".

وفي خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية، شدد بوتين على "أننا كنا منفتحين ومستعدين للحوار وكنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل. لكن الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها".

وأضاف: "هناك المئات من القواعد العسكرية لـ "الناتو" حول العالم يكفي النظر إلى الخريطة لنرى ذلك".

المصدر: "نيويورك تايمز" + "أ ف ب" + RT