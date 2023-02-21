بوتين منتقدا الغرب: كل الكتب المقدسة والديانات تحدثت أن الأسرة اتحاد بين رجل وامرأة

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جديد محاولات الغرب تشويه القيم وإملاء ثقافته، قائلا إن جميع الكتب المقدسة والمراجع الدينية تحدثت عن الأسرة متكونة من رجل وامرأة.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية، إن الكنيسة الأنجليكانية تدرس فكرة وجود إله "للجنس المحايد"، وتعمل على تشويه القيم وتدمير الأسرة ونشر المثلية الجنسية.

وأضاف: "أصبح معلوما أن الكنيسة الأنجليكانية تدرس فكرة وجود إله الجنس المحايد ... إنهم لا يدركون ما يفعلون".

وأشار بوتين إلى أنه سبق أن قرر السينودس (اجتماع) العام لكنيسة إنجلترا أن يبارك الأزواج من نفس الجنس.

وقال بوتين: "ما أريد أن أقوله هنا أنه للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا وسوف نتعامل دائما بمبدأ لا أحد يتدخل في الحياة الخاصة ولن نفعل ذلك. لكنني أريد أن أقول لهم، انظروا إلى الكتب المقدسة والكتب الرئيسية لجميع ديانات العالم الأخرى، لقد تحدثت عن كل شيء، بما في ذلك أن الأسرة هي اتحاد بين رجل وامرأة، ولكن حتى هذه النصوص المقدسة يتم التشكيك فيها الآن".

وأشار بوتين إلى أن كنيسة إنجلترا كانت تستكشف استخدام المصطلحات المحايدة بين الجنسين للإشارة إلى الله.

وقال أسقف ليتشفيلد مايكل إيبغراف في وقت سابق إن الكنيسة كانت تدرس هذه المسألة منذ عدة سنوات وسيتم النظر في مشروع المصطلحات اللغوية في هذا الإطار في الربيع المقبل.

المصدر: وكالات