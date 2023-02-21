الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني وسط تقدم على كافة المحاور

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في محور كوبيانسك تمكنت قواتنا من هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق تابايفكا، سينكوفكا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للعمليات تمت تصفية 70 جنديا أوكرانيا ودبابة ومركبة قتالية من طراز Grad MLRS ومدافع هاوتزر D-20 ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

في محور كراسني ليمان، تمت هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا وتشيرنوفايا ديبروفا في لوغانسك، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وتمت تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير مركبة قتالية من طراز غراد MLRS، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-30، ومدافع هاوتزر M101 أمريكية الصنع.

في محور دونيتسك، تستمر قواتنا بالتقدم وإلحاق الهزيمة بالجيش الأوكراني، حيث تمت تصفية أكثر من 170 جنديا أوكرانيا وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات ومركبة قتالية من طراز غراد MLRS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر من طراز D-30. بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير قاذفي صواريخ متعددتي الصنع من طراز HIMARS أمريكية الصنع ومستودع للذخيرة.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت قواتنا هزيمة بصفوف الجيش الأوكراني في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم نتيجة للعمليات الهجومية تدمير ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية من طراز Grad MLRS ومدافع هاوتزر D-20. كما تم استهداف مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أوغلدار.

في محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز Akatsiya ومدفعين ذاتيي الدفع من طرازGvozdika وفي منطقة قرية تومينا بالكا بمنطقة خيرسون تم تدمير رادار قتالي مضاد للبطاريات أمريكي الصنع AN / TPQ-37 بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون.

أسقطت قواتنا ودفاعاتنا الجوية عشر مسيرات أوكرانية في مناطق ليمان 2، وتافولغانكا، وغراكوفو، ومنطقة خاركوف، وبلوشانكا، وكريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبانتيليمونوفكا، وكيريلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرموزني بمنطقة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخين من طراز HIMARS و Uragan، بالإضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U في مناطق بولشيتروتسكوي وكراشينويفي منطقة بيلغورود.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية