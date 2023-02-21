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كلمات ينتظرها العالم.. خطاب بوتين إلى الجمعية الفيدرالية

محلل روسي: بوتين سيعلن اليوم عن قرار هام جدا يتطلب موافقة استثنائية من البرلمان

أخبار العالم

محلل روسي: بوتين سيعلن اليوم عن قرار هام جدا يتطلب موافقة استثنائية من البرلمان
Sputnik Ramil Sitdikov
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أفاد المحلل السياسي ألكسندر نازاروف بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن قرار هام جدا يتطلب موافقة استثنائية من الجمعية الفدرالية.

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جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب نازاروف: "اليوم في الساعة 12.00 بتوقيت موسكو، سيلقي بوتين رسالة أمام البرلمان الروسي.  يمكنكم مشاهدة الخطاب مترجما في RT Arabic."

وتابع المحلل الروسي أن بوتين عادة ما "يتجنب الإثارة" في مثل هذه الخطابات، إلا أن حقيقة اجتماع الجمعية الفدرالية غدا الأربعاء في اجتماع استثنائي، وفقا للمحلل، تشير إلى أن بوتين "قد يعلن اليوم عن بعض المبادرات التي قد تتطلب موافقة البرلمان".

يشار هنا إلى أن الرئيس الروسي اجتمع قبل أيام مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما الروسي. 

المصدر: RT

 

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كلمات ينتظرها العالم.. خطاب بوتين إلى الجمعية الفيدرالية