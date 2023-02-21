ليتوانيا: تخبط الغرب ناجم عن عدم تحديده لأهدافه من الصراع في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، بأن الدول الغربية لم تتفق على الأهداف التي تسعى لتحقيقها من الصراع في أوكرانيا.

وأضاف لاندسبيرغيس، لصحيفة Politico، "سؤالي الرئيسي هو لماذا لم نناقش أبدا الهدف النهائي من الصراع في أوكرانيا؟، فالنقاشات والأفكار الوحيدة التي تطرح تدور حول المفاوضات وعمليات السلام".

وأوضح لاندسبيرغيس، أن مؤتمر ميونخ الأمني الأخير، عزز من مخاوفه ومخاوف مواطني دول البلطيق، من آليات النقاشات التي دارت فيه، فقد أظهرت التخبط الذي يعاني منه الساسة الغربيون، الذين لم يتقفوا حتى اللحظة على أية أهداف واضحة للأزمة الأوكرانية.

وأشار لاندسبيرغيس، إلى أن عدم تحديد الغرب لأهدافه من الصراع في أوكرانيا، يترك مجالا للمترددين بالتراجع عن وعودهم والتزاماتهم تجاه أوكرانيا.

ونوه بأن انعدام وجود أهداف محددة لدى الساسة الغربيين، يضفي على عمليات إمداد أوكرانيا بالأسلحة، طابعا فوضويا "غير منظم".

المصدر: نوفوستي