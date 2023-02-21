المعارضة الإسرائيلية تنتقد التعديلات القضائية التي أقرها الكنيست

ندد قادة المعارضة في إسرائيل بالحكومة بعد أن أقر الائتلاف اليميني المتشدد بزعامة بنيامين نتنياهو، في أولى قراءاته الثلاث، مشروع قانون بارز في الجهود الخلافية لإصلاح القضاء.

وقال رئيس حزب "يش عاتيد"، رئيس الحكومة السابق يائير لابيد: "أعضاء التحالف - التاريخ سيحكم عليكم الليلة. من أجل إلحاق الضرر بالديمقراطية، وبالاقتصاد، والأمن، ولتمزيق أمة إسرائيل، دون أن تهتموا".

بدوره علق زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، قائلا: "بعد تمرير قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء".

أما وزير العدل ياريف لافين فقد هاجم المعارضة، وتوجه إليهم قائلا: "أنتم من تنازلتم عن جزء من أرض إسرائيل لحزب الله، لدولة عدو"، مشبها المعارضة بالحكام العرب، "نحن في الائتلاف الذين لدينا الأغلبية للحكم مددنا أيدينا للحوار ولكم أنتم مثل العالم العربي كما كان يوما".

وأضاف: "نحن لدينا الأغلبية أيضا لتمرير القانون ولكننا نمد أيدينا إليكم لنتوصل إلى اتفاق حقيقي، ولكن أنتم مثل الحكام العرب، ليس حكام اليوم وإنما السابقون، في قمة الخرطوم وببساطة قالوا اللاءات الثلاث، وأنتم تذكرون هذه اللاءات ولكن الآن السودان عادت لتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.. وانتم الذين تتحدثون مع قادة منظمات إرهابية لستم مستعدين والجلوس لإجراء الحوار مع اخوتكم هنا في نفس البيت".

يذكر أن الكنيست مرر قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى ضمن قانون أساس بأغلبية 63 مقابل 47 خلال جلسة عاصفة ومشادات كلامية من المعارضة.

المصدر: RT