الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون التعديلات القضائية في قراءة أولى بجلسة عاصفة

مرر الكنيست الإسرائيلي قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى ضمن قانون أساس باغلبية 63 صوتا مؤيدا، و47 ضد، خلال جلسة عاصفة ومشادات كلامية حتى وصفوا المعارضة: "مثل الحكلم العرب"

واعتبر زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بيني غانتس أنه "بعد تمرير قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء"

في حين هاجم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين المعارضة في قاعة التصويت قائلا: "أنتم من تنازلتم عن جزء من أرض إسرائيل لـ"حزب الله، لدولة عدو".

وأضاف ياريف لافين: "ما نقوم به اليوم باختصار هو تعزيز الديمقراطية وإنقاذها".

كما وصف لافين المعارضة بأنهم "مثل الحكام العرب"، حيث قال: "اليوم نحن لدينا الأغلبية أيضا لتمرير القانون، ولكننا نمد أيدينا إليكم لنتوصل إلى اتفاق حقيقي، ولكن انتم مثل الحكام العرب، ليس حكام اليوم وانما السابقون، في قمة الخرطوم وببساطة قالوا اللاءات الثلاث، وأنتم تذكرون هذه اللاءات ولكن الآن السودان عادت لتقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل".

وأردف: "أنتم الذين تتحدثون مع قادة منظمات إرهابية لستم مستعدين للجلوس لإجراء حوار مع إخوتكم هنا في نفس البيت".

المصدر: RT