 
مباشر
عاجل
زلزال يضرب شمال غرب بندر عباس في إيران

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا حتى فبراير المقبل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا حتى فبراير المقبل
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/usmg

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية حتى 24 فبراير 2024.

وجاء في الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه "بناء على مراجعة القرار ... ومع مراعاة الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تتخذها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية حتى 24 فبراير 2024".

ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.

وأعلن الاتحادالأوروبي منذ فبراير العام الماضي جملة من العقوبات ضد 1386 فردا و171 مؤسسة ومنظمة روسية.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تأتي في إطار  استراتيجية طويلة المدى للغرب، وحذر من أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأكد بوتين على أن العقوبات ضد روسيا لن تعيق تطورها ونموها، وأن روسيا تعمل على حل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا