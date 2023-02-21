عالم الزلازل الذي تنبأ بحدوث زلازل في تركيا يحذر من خطر محتمل على قبرص

حذر عالم الزلازل التركي المعروف ناجي جوريور، الذي توقع حدوث زلازل في 6 فبراير، من خطر حدوث زلازل قوية جديدة في قبرص وفي مقاطعتي بينجول وأضنة التركيتين.

ووفقا للعالم، في حال حدوث زلزال، يتم إطلاق الطاقة في أحد طرفي الصدع، ويتم نقل جزء من الطاقة إلى الطرف الآخر.

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وقال: "بعد الزلازل في كهرمان مرعش، حذرنا من احتمال حدوث زلازل في أضنة وهاتاي. في مقاطعة بينجول، باستثناء مستوطنتي كارليوفا وجوينوك، تم إطلاق طاقة صدع شرق الأناضول بالفعل. إن زلزالا في أضنة، إذا حدث، فسيتم إطلاق جزء كبير من الطاقة".

ولفت إلى أن "زلازل 6 فبراير يمكن أن يكون لها تأثير على أضنة وبنجول وقبرص ويجب التحذير من الزلازل هناك".

وأشار مرة أخرى إلى خطر حدوث زلزال يهيمن على اسطنبول في السنوات المقبلة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات استعدادا لذلك.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث (AFAD)، أمس الاثنين، بوقوع زلزالين في مقاطعة هاتاي بقوة 6.4 و 5.8 على مقياس ريختر، بفاصل ثلاث دقائق، مع عشرات الهزات الارتدادية. وبحسب آخر المعطيات، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 213.

المصدر: نوفوستي