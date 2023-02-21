مكتب زيلينسكي: علمنا بزيارة بايدن إلى كييف في 17 فبراير

قال أندري يرماك، رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا جري التحضير لها منذ فترة طويلة، وتم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي، 17 فبراير.

وأضاف يرماك، "لا يمكنني إخبارك بكل التفاصيل، لكن يمكنني القول إن الزيارة تم التحضير لها لفترة طويلة جدا.. ولكن أصبح معروفا تماما أنها ستتم يوم الجمعة الماضي عندما تحدثنا مع سوليفان.. تم التحضير للزيارة في ظل نظام سري للغاية بسبب قضايا أمنية، لذلك لم يعرف عنها سوى قلة من الناس".

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وأعلنت الولايات المتحدة حزمة مساعدات جديدة بقيمة 460 مليون دولار إلى كييف. وتزامن إعلان المساعدة مع زيارة بايدن المفاجئة إلى كييف.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا، اتصلت بروسيا "لاستبعاد الحسابات الخاطئة" التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين.

وقال المصدر لوكالة ريا نوفوستي إن السفارة الأمريكية أخطرت الجانب الروسي بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف لأسباب أمنية في المقام الأول.

المصدر: نوفوستي