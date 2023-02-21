وسائل إعلام: البيت الأبيض يلزم الصحفيين بعدم الكشف عن زيارة بايدن لكييف مبدئيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض ألزم صحفيين اثنين مرافقين للرئيس جو بايدن بعدم الكشف عن زيارة بايدن للعاصمة الأوكرانية كييف حتى لحظة معينة وبإذن خاص يحدد لهما بهذا الشأن

وذكرت مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال" سابرينا صديقي، أنه تم استدعاء صحفيين اثنين يوم 17 فبراير للقاء مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينغفيلد وراء الأبواب المغلقة، بوجود رئيسة جمعية الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض، تمارا كيث.

وتم إبلاغهما بأنهما سيكونان الصحفيين الوحيدين ضمن مجموعة الصحفيين المرافقة للرئيس. وألزمهما البيت الأبيض بعدم الكشف عن المعلومات عن زيارة بايدن لأوكرانيا قبل صدور اذن خاص بهذا الشأن.

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وأوضحت صديقي أن كافة التفاصيل المتعلقة بالزيارة كانت سرية انطلاقا من الاعتبارات الأمنية.

وتلقى الصحفيان رسالة تحت عنوان "التعليمات بشأن حضور مباراة الغولف". وطلبوا منهما الوصول إلى قاعدة "أندروز" العسكرية قرب واشنطن يوم 18 فبراير عند الساعة 02:00 حسب التوقيت المحلي.

ولم تكشف السلطات الأمريكية عن زيارة بايدن لأوكرانيا بشكل مسبق. وتم فقط الإعلان رسميا عن زيارته لبولندا يومي 21 و22 فبراير الجاري.

المصدر: تاس