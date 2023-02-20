كبير الدبلوماسيين الصينيين يتوجه لموسكو حاملا خطة سلام للأزمة الأوكرانية

سيصل رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، إلى العاصمة الروسية موسكو حاملا في جعبته خطة للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، من المقرر أن يزور عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، العاصمة موسكو في الأيام المقبلة بعد تقديم اقتراح سلام جديد لإنهاء الصراع.

وبحسب الصحيفة، تظهر مناوشات لفظية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووانغ يي، اللذين أخفقا في إيجاد أرضية مشتركة حول العديد من القضايا في نهاية الأسبوع الماضي، خلال اجتماع في منتدى أمني في ألمانيا، أن المشاكل بين أكبر اقتصادات العالم أعمق بكثير مما تبدو عليه، وأصبح القتال في أوكرانيا الآن قضية رئيسية للصين والولايات المتحدة في تشكيل الروايات العالمية.

وقبل أيام قليلة، أعلن وانغ يي، عن خطط بكين لتطوير وثيقة تحدد وجهة نظرها بشأن تسوية الصراع الأوكراني، وشدد الدبلوماسي على أن النص سيتضمن مقترحات قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وهذا يشمل الحاجة إلى احترام السلامة الإقليمية والسيادة، واحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ التهديدات الأمنية على محمل الجد.

المصدر: نوفوستي