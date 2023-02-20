بوريل: الحزمة الـ 10 من العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ 24 فبراير

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول 24 فبراير الجاري.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الثلاثاء: "نحن في طريقنا إلى المصادقة على العقوبات. وستتم المصادقة في الساعات أو الأيام القريبة القادمة، وحتى 24 فبراير على كل حال سيتم تجاوز العقبات التي لا تزال قائمة".

وتابع: "هذا هو التزام الوزراء. وأنا على قناعة بأننا سنفرض العقوبات قبل نهاية الأسبوع".

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وأضاف المفوض الأوروبي، ردا على سؤال بشأن مقترحات دول أوروبا الشرقية بفرض العقوبات على تجارة أحجار الماس الروسية وشركة "روس آتوم" ضمن الحزمة العاشرة: "بصراحة لا أعرف ما إذا سيناقش أي شيء آخر مثل أحجار الماس، والقطاع النووي أيضا".

وجدير بالذكر أن بعض الدول اقترحت فرض العقوبات في المجالين المذكورين، لكن هنغاريا وفرنسا عارضتا فرض العقوبات ضد القطاع النووي الروسي، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يستمر بفرض العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير من العام الماضي.

المصدر: تاس