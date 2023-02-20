سوريا.. ماذا حل بحلب ومطارها على وقع الزلزال الجديد المدمر؟

ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه وقع انهيار مبان في مدينة حلب السورية مع تضرر مطارها بالإضافة إلى انهيار مبان في هاتاي التركية جراء الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.

وأشارت أن الانهيار في المباني كان في مدينة حلب السورية مع تضرر مطارها.

كما ذكرت انهيار مبان، في هاتاي التركية جراء الزلزال الجديد الذي ضرب البلاد.

وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي

وأعلن سابقا عمدة مدينة هاتاي التركية، وجود مواطنين عالقين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلازل الجديدة في المدينة، مشيرا إلى أنه تم إرسال فرق إنقاذ لإغاثة المواطنين.

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المصدر: وسائل إعلام محلية + تويتر