الملك تشارلز الثالث يزور معسكر تدريب القوات الأوكرانية في ويلتشير (صور)

زار الملك تشارلز الثالث، الجنود الأوكرانيين، الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكر تدريب بمدينة ويلتشير، جنوب غربي إنجلترا، بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية في أوكرانيا.

والتقطت صور للملك 74 عاما، وهو يصافح الجنود الذين يكملون أسبوعهم الخامس من التدريب القتالي الأساسي، على يد القوات البريطانية والدولية الشريكة، وتبادل الملك الابتسامات مع الجنود الذين سيعودون للقتال في أوكرانيا بمجرد انتهاء تدريبهم.

كما شارك الملك تشارلز في "هونغي" تحية الماوري التقليدية، حيث يستقبل شخصان بعضهما البعض بفرك الأنف، أثناء لقائه بجندي من نيوزيلندا، إذ تعتبر "عونغي" جزءا مهما من ثقافة نيوزيلندا وتعني أن الشعبين أصبحا الآن "موحدين".

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وبحسب "ديلي ميل"، على الرغم من أن الجنود يرتدون الزي الرسمي الكامل، اختار الملك ارتداء ملابس غير رسمية لزيارته إليهم، وبعد ابتهاج الرجال في بداية الاجتماع بزيارة الملك، تغير مزاجه عندما تحدثوا عن الوضع الحالي في بلادهم.

Gettyimages.ru

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في وقت سابق من هذا الشهر، عقد تشارلز لقاء خاصا مع الرئيس زيلينسكي في قصر باكنغهام.

وقال زيلينسكي، إن لقاء الملك كان "لحظة خاصة حقا"، وأشار إلى الخدمة العسكرية السابقة لتشارلز في سلاح الجو الملكي، مضيفا، "الملك طيار في سلاح الجو، واليوم في أوكرانيا كل طيار بمثابة ملك".

المصدر: ديلي ميل