تشاووش أوغلو يؤكد عدم مرور أية سفن حربية عبر المضائق التركية منذ بدء الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عدم مرور أي سفينة حربية، عبر المضائق التركية، منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أنقرة، أن تركيا ملتزمة باتفاقية مونترو، التي يحظر على تركيا بموجبها السماح بمرور السفن الحربية عبر المضائق التركية.

يذكر أن اتفاقية مونترو، التي تم اعتمادها عام 1936، تتيح للسفن التجارية المرور عبر المضائق التركية، وقت السلم والحرب، لكنها تحدد مرور أو تواجد السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود، بمدة أقصاها ثلاثة أسابيع.

ويحق لتركيا بموجب الاتفاقية، حظر أو تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيق البوسفور والدردنيل، في حالات الطوارئ.

المصدر: نوفوستي