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برلماني روسي: زيارة بايدن لأوكرانيا استفزازية

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برلماني روسي: زيارة بايدن لأوكرانيا استفزازية
Globallookpress Oliver Contreras - Pool via CNPConsolidated News Photos
الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف بأنها "استفزازية".

وكان بايدن قد وصل في زيارة سرية إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فيما صرح خلال الزيارة أن كييف ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار يعلن عنها يوم غد الثلاثاء، وستشمل المساعدات راجمات "هيمارس"، ووصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن بأنها "مهمة ومفيدة للغاية".

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وقال شيريميت لوكالة "نوفوستي" الروسية إن هذه الزيارة "استفزازية"، ولا يوجد وصف آخر لها، فزيارة أراضي دولة طرف في النزاع هي خطوة جريئة وصارخة، ستكون لها عواقب صارمة ضد نظام كييف، حيث أن من يقف إلى جانب زيلينسكي، "مجرمون دوليون سيحاسبون بشكل كامل أمام القانون".

وتابع شيريميت: "هذان دكتاتوريان دمويان، ومع وصول بايدن، فقد بدأ العد التنازلي لزيلينسكي، ويجب على الشعب الأمريكي أن يدرك أن حكامهم التعساء لا يحتاجون إلا إلى الحرب والدمار والمآسي. وأناس مثل بايدن وفريقه هم وصمة عار على الشعب الأمريكي، مثلما كان الفاشيون وصمة عار على الألمان".

على الجانب الآخر علق عضو مجلس الاتحاد سيرغي تسيكوف على الزيارة بأنها لن تكون لها عواقب متعلقة بالسياسة، ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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