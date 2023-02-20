غانتس يحذر من أن إسرائيل تتجه نحو "شقاق غير مسبوق"

دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، إلى الحوار لتفادي ما يقول إنه "شقاق غير مسبوق في إسرائيل".

واعتبر غانتس أن "الثورة القضائية سوف تعيد تشكيل الديمقراطية الإسرائيلية إلى الحد الذي لن يتم الاعتراف به"، مشيرا إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لإيجاد إجماع على الإصلاح القضائي.

وأضاف: "إذا خسر أحد الأطراف، فإننا جميعا نخسر"، مشددا على أنه "لم يفت الأوان بعد لتحويل الصدع إلى فرصة للمصالحة".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، حذر من انهيار إسرائيل جراء الأزمة الداخلية الكبيرة التي تعيشها حاليا جراء قضية التعديلات القضائية.

بدوره، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله قائلا: "لا تعول على اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، فذلك لن يحصل، فالإسرائيليون أخوة"، مضيفا: "ما لا يدركه نصر الله، أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وفي الديمقراطية لا بد من وقوع خلافات، تماما كما تحدث التوافقات، وأحيانا يتوجب عليك اتخاذ قرارات صارمة، لتحقيقها".

وكان نصر الله، علق على الاحتجاجات الأسبوعية في إسرائيل ضد الحكومة معتبرا أن "الأوضاع في إسرائيل غير مسبوقة.. لأول مرة يدور في إسرائيل حديث عن حرب أهلية، وسفك دماء، وانفجار وشيك".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT