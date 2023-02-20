طهران تؤكد التزامها بمعاهدة الحد من الانتشار النووي

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تقارير عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 84% في إيران، قائلا إن توضيحات المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية كانت كافية.

وشدد كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي على أن "إيران ملتزمة بمعاهدة الحد من الانتشار النووي واتفاق الضمانات وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أنه "في المقابل نتوقع أن تعمل الوكالة بالأسس الفنية والمهنية في تعاملها معنا".

واعتبر أن "استغلال الوكالة لأغراض سياسية يخل بمكانتها المهنية ونرفض ذلك، كما أن طرح هذه الموضوعات في الإعلام بدل مناقشتها في الجلسات الفنية تظهر ابتعاد الوكالة عن مكانتها"، لافتا إلى أن "إطار المفاوضات النووية واضح لرفع العقوبات وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، يجب أن تتم متابعتها في نفس الإطار.. نتمنى أن تعمل الوكالة بمسؤولياتها في هذا الإطار".

المصدر: RT