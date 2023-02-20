الاستخبارات الخارجية الروسية تؤكد تدمير معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية: "لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي معلومات تفيد بأنه منذ ديسمبر 2021، قامت دول الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بـ 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبات قتال مشاة، و655 منظومات مدفعية".

وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا.

هذا وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس، وحذرت من تزويد كييف بالأسلحة كما أكدت أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما حذرت موسكو الدول الغربية من أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى المزيد من تدميرها وإطالة أمد الصراع.

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن هدف العملية العسكرية هو السكان المدنيين في دونباس من العدوان المستمر من طرف القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي