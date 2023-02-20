رصد منطاد كبير قبالة هاواي

أفادت حركة المراقبة الجوية الأمريكية بأنه تم رصد منطاد أبيض كبير قبالة هاواي، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إسقاط سلسلة من الأجسام مجهولة الهوية في المجال الجوي الأمريكي وبالقرب منه.

وذكر مركز مراقبة الحركة الجوية في أوكلاند أوشنيك، أنه تم الإبلاغ عن منطاد أبيض كبير فوق المحيط الهادئ، على بعد حوالي 594 ميلا (955 كيلومترا) شمال شرق هونولولو.

كما تم الإبلاغ أن المنطاد كان يطير على ارتفاع يتراوح بين 12.000 إلى 15.000 متر، في منطقة تتولى فيها الولايات المتحدة مراقبة الحركة الجوية.

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على إسقاط ثلاثة أجسام مجهولة الهوية في المجالين الجويين للولايات المتحدة وكندا.

وفي وقت سابق من الشهر، تم إسقاط منطاد صيني دخل المجال الجوي للولايات المتحدة وحلق فوق ولايات متعددة، وطار منطاد ثان فوق أمريكا اللاتينية.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا تخطط لإعادة حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته المقاتلات الأمريكية إلى بكين.

من جهتها، نفت الصين استخدام هذه المناطيد لأهداف التجسس، وقالت إنه جهاز لرصد الطقس انحرف عن مساره.

المصدر: bno news