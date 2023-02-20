رئيس بولندا يدعو دول الناتو إلى منح أوكرانيا ضمانات أمنية بعد انتهاء الصراع

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الرئيس البولندي أندريه دودا، وعشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده، دعا دول الناتو إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الصراع.

وبحسب الصحيفة، حث دودا على "تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية بعد الصراع حيث أن الوعود بضمانات أمنية ستكون مهمة لأوكرانيا ولروح معنويات جنودها، لأنهم سيؤكدون الشعور بأن الناتو يدعمهم".

وتشير الصحيفة إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية من شأنها أن تلزم قوى الناتو الرئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتقديم المساعدة العسكرية للبلاد في حال وقوع هجوم في المستقبل.

ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة تستغرق يومين لبولندا اليوم الاثنين، يلتقي خلالها بقادة من الجناح الشرقي لحلف الناتو ويتطرق إلى الصراع في أوكرانيا. وتستمر الزيارة حتى 22 فبراير.

المصدر: نوفوستي