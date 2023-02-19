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الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة من لبنان (صور + فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة من لبنان (صور + فيديو)
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباطه محاولة لتهريب وسائل قتالية (مسدسات) من الحدود اللبنانية، واعتقال أحد الأشخاص.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي".

وأضاف أدرعي: "تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبه به وصادروا 4 مسدسات وعددا من المخازن بقيمة حوالي 150000 شيكل".

المصدر: RT

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