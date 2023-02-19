الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة من لبنان (صور + فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباطه محاولة لتهريب وسائل قتالية (مسدسات) من الحدود اللبنانية، واعتقال أحد الأشخاص.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي".

وأضاف أدرعي: "تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبه به وصادروا 4 مسدسات وعددا من المخازن بقيمة حوالي 150000 شيكل".

رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من #لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي حيث تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبهًا به وصادروا أربعة مسدسات وعددًا من المخازن بقيمة حوالي 150,000 شيكل pic.twitter.com/Jl6MoAFOCr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 19, 2023

المصدر: RT