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هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين مساء اليوم الأحد

هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين مساء اليوم الأحد

أخبار العالم

هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين مساء اليوم الأحد
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قالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية إنها تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مساء اليوم الأحد.

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يتبع..

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