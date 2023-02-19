هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين مساء اليوم الأحد

تاريخ النشر:19.02.2023 | 06:52 GMT | أخبار العالم
قالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية إنها تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مساء اليوم الأحد.
يتبع..
سلم رجال الإطفاء الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث والإنقاذ في مدينة غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، قرابة مليوني دولار للشرطة.
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس انتقد حلفاء برلين لعدم إمدادهم أوكرانيا بالدبابات رغم مرور عدة أشهر على حث ألمانيا على القيام بذلك.
أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.
نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بطرد المبعوثة الإسرائيلية من حفل افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، اليوم.
لا يزال خطر انهيار المباني التي تضررت جراء زلزال تركيا قائما، حيث تظهر صور متداولة العديد من العمارات المتكئة على بعضها البعض وأخرى تستند على السيارات.
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خططا لاستغلال أوكرانيا بهدف استفزاز روسيا، منذ فترة طويلة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
صادق البرلمان الإسباني بشكل نهائي على قانون ينص على منح "إجازة الدورة الشهرية" للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة العادة الشهرية، ويعد هذا الإجراء غير مسبوق في أوروبا.
شهدت سيدني الأسترالية، انطلاق مظاهرة حاشدة، بعنوان "الحرية" قرب مبنى القنصلية الروسية، شارك فيها أكثر من 1500 شخص، دعما لروسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن تحرير قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف.
أفاد مصدر عسكري سوري بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق.
قال وزير الدفاع الياباني إن الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق اليوم كان قادرا على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن مصر تسعى للانتهاء من أعمال تطوير ميناء العريش البحري وتشغيله بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة الأعمال مطلع 2024.
قال فرانسوا أسيلينو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، إن وسائل الإعلام الغربية تتجنب انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالكارثة البيئية في ولاية أوهايو الأمريكية.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بأن تغير موسكو موقفها بمقدار "360 درجة"، قائلا :"من الممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء الجهلة".
أفادت صحيفة "حرييت" التركية بأن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة اسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن أوروبا أصبحت تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا وتقترب من الانزلاق إليه، و"تتأرجح على شفا الحرب"
قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف إن الأوليغارشية الأوكرانية تواصل إخفاء أصولها في شبه جزيرة القرم من خلال إعادة تسجيلها في مختلف الهياكل التابعة لها.
رد العميد محمد سمير المتحدث الأسبق للقوات المسلحة المصرية على تغريدة لنجيب ساويرس تحدث فيها الأخير عن تحرير ستة مصريين أقباط في ليبيا.
وصف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الرأي الأمريكي بأن أوكرانيا يمكن أن تخرج منتصرة من الصراع مع روسيا بأنها فكرة انتحارية.
رغم أنه شهد العديد من الزلازل منذ تشييده، بقي حي "Harput" التاريخي في ولاية ألازيغ، المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، صامدا أمام الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا مؤخرا.
أكد مصدر في شرطة دمشق سقوط قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، وتلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
أعلن مراد أوزونمهمت، مدير أعمال نجم نادي هاتاي سبور التركي، الغاني كريستيان أتسو، عن وفاته جراء الزلزال المدمر الذي هز البلاد مؤخرا.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جهزت عقوبات ضد روسيا قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
صرح ضابط مخابرات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلقى هزيمة ساحقة وسيكرر مصير أدولف هتلر.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "360 درجة"، داعية إياها "لتعلم موضوع دراسي واحد على الأقل".
اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية أن اعتقاد مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بإمكانية استئناف الاتفاق النووي يشير إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسية مفتوحا، منوها بأن طهران جادة بشأن التفاوض.
شارك لاجئ سوري في تركيا محنة عائلته خلال الزلزال المدمر الأخير، الذي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص وترك عشرات الآلاف من العائلات بلا مأوى.
ادعى باحثون أن عقارا يستخدم لعلاج الملايين من مرضى السكري من النوع الثاني يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى الثلث.
أفادت مراسلتنا أن سلسلة انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه لن يعلق على الأنباء بشأن تقارير تحدثت عن زيارة محتملة له إلى سوريا، لكنه شدد على ضرورة الحوار مع دمشق لمعالجة آثار كارثة الزلزال.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على دعوة المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، للتفاوض، أن كييف، بناء على طلب من الولايات المتحدة، أوقفت المفاوضات مع روسيا.
شهدت مباراة فريق ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، طرد حارس مرمى الأخير نيك بوب.
تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
أعلن قائد القوات الأوكرانية الملقب بـ "ماديار"، أن الوضع على الجبهة، حول مدينة أرتيوموفسك صعب للغاية، حيث تتكبد القوات الأوكرانية خسائر بشرية وآلية في كل دقيقة.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوتوف، في "فزغلياد"، حول خطر مهاجمة الولايات المتحدة أقمارَ روسيا الصناعية.
انتشر مقطع فيديو لعائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء السير داخل أحد المولات، في العاصمة السعودية الرياض، من أجل التسوق وشراء بعض الحاجيات.
علق مستخدمو "تويتر" الألمان، على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، "تغير موسكو سياستها بمقدار 360 درجة"، معربين عن شكوكهم في كفاءة الوزيرة الذهنية.
أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن النظام الغذائي الرتيب هو الخطأ الرئيسي في النظام الغذائي لكبار السن.
رفض الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، مطالب الجانب الأوكراني، في وقت سابق خلال مؤتمر ميونخ الأمني، بتوريد ذخائر عنقودية محرمة دوليا.
قالت القوات الروسية المتواجدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة إن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر تحتوي على مادة سامة غير معروفة.
صرحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بأن واشنطن تنقل إلى حلفائها في الغرب، ودول الخليج العربي، هواجسها من المخاطر من مساعدة روسيا بشأن أوكرانيا.
تعرض حكم مباراة لكرة قدم، للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل لاعبات خلال مباراة بين فريقي "موتيما بيمبي" و"مازيمبي" بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
شهدت مدينة ميونيخ التي تحتضن مؤتمر الأمن العالمي، مظاهرات حاشدة، داعية إلى السلام ورفض إمدادات الأسلحة إلى كييف وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
أكد خبير الاقتصاد بجامعة كولومبيا جيفري ساكس، أن روسيا تعتبر توسع الناتو نحو أوكرانيا وجورجيا خطا أحمر كما ترفض زعم الولايات المتحدة بأنها القوة الوحيدة المهيمنة.
صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بأن العديد من الدول الغربية، بعد اتخاذ القرار السياسي بنقل الدبابات إلى كييف، وجدت أنها لا تمتلك دبابات صالحة للخدمة في أوكرانيا.
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن الوضع في أوكرانيا وحولها أصبح موضوعا ساخنا في مؤتمر ميونيخ للأمن، مضيفا أنه لا يتوقع أن يحل السلام قريبا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الغرض من زيارة إيلي كوهين إلى كييف.
نشرت قناة التلفزيون اليابانية لقطات توثق تحليق صاروخ باليستي كوري شمالي فوق اليابان.
منيت مجموعة "كهرباء فرنسا" "أو دي إف" في 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر في تاريخ مؤشر بورصة باريس "كاك 40"، ما أدى لارتفاع مديونيتها لمستوى قياسي بلغ 64.5 مليار يورو بنهاية عام أسود.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء السبت، بأن باريس لم تدافع أبدا ولن تدعو أبدا إلى هزيمة روسيا.
دشن وزير داخلية الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهیان، ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بيت العائلة الإبراهيمية، ضمن منطقة السعديات الثقافية.
كشف رئيس جمعية مستثمري العبور- رئيس غرفة الصناعات النسيجية في مصر محمد المرشدي، عن مناطق العبور الصناعية التي تضم العديد من المستثمرين الأتراك.
أكد المستشار الألماني أولاف شولس، في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، أنه لا توجد في ألمانيا، وحدة في الموقف حول توريد الأسلحة إلى كييف والعقوبات ضد روسيا.
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن هناك إجماعا في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر.
أشعلت شركة "إنيوس" للكيماويات المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، الصراع على ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تقدمها هي الأخرى بعرض رسمي لشراء نادي "الشياطين الحمر".
أعلن مركز كارتر، يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، قرر أن يتلقى خدمة رعاية المسنين في المنزل بعد أن غادر المشفى.
أفاد مراسل RT في تركيا، بوقوع هزة أرضية بقوة 5.5 درجات، في منطقة كهرمان ماراش جنوبي البلاد، وشعر بها سكان الجنوب التركي.
أوقفت إيطاليا نظاما لرصد الضرائب صديق للبيئة ساعد في دعم تعافي البلاد بعد جائحة كورونا، لكنه أدى إلى تكاليف متزايدة تجاوزت بالفعل 110 مليارات يورو وإلى فساد مستشر.
استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بخسارة خارج أرضه أمام الهلال السوداني (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
غص الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد أحد أئمة الحرم المكي، بكلماته خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، أثناء دعائه لضحايا الزلازل في سوريا وتركيا، وانهمرت الدموع من عينيه.
تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال شخصين من تحت الأنقاض، في محافظة هاتاي، بعد مرور 12 يوما من الزلزال.
تقدم نادي نيس الفرنسي بشكوى إثر تصوير فيلم إباحي في ملعبه خلال مباراته أمام نظيره ليل ضمن الدوري المحلي، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أعلن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "QIB"، تقديم عرض رسمي للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.
قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.
يمكن أن تكون العوامل الوراثية والتوتر وسوء الحظ من أسباب التحول إلى اللون الرمادي (الشيب) في سن مبكرة.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الدول الغربية تفقد ثقة دول الجنوب العالمي بها بسبب "المعايير المزدوجة" من قبل الغرب ومثال على ذلك ضخ الدول الغربية أموالا أكثر لأوكرانيا.
حذرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، متحدثة في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، من أن أوكرانيا "ستشهد المزيد من الأيام المظلمة".
هل فجّرت الولايات المتحدة خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" الروسي الألماني؟
أنذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين، بأن مساعدتها المحتملة لروسيا "مشكلة في غاية الخطورة"، وأن "هناك أشياء لا يمكن ولاينبغي للصين أن تفعلها لعرقلة (الغرب).
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن تشكيل الحكومة الجديدة في مولدوفا، لن يغير من سياساتها تجاه روسيا.
أفاد مكتب الرئاسة في دولة جنوب إفريقيا، بأن على "إسرائيل تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها" بوقوف الجزائر وجنوب إفريقيا وراء طرد المبعوثة الإسرائيلية من القمة الإفريقية.
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها بمغادرة البلاد لعدد من الدبلوماسيين الروس .
نجت أسرة تركية من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد يوم 6 فبراير الجاري، بفضل طائر الببغاء الذي يقومون بتربيته.
تعمل الشركة الحكومية الروسية "روستيخ" المتخصصة في مجال الأسلحة على توسيع حجم الإنتاج التسلسلي للصواريخ الحديثة "كينجال" الفرط صوتي، بحسب مدير عام الشركة سيرغي تشيميزوف.
صرح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، بأن أوكرانيا لن تتمكن من السيطرة على شبه جزيرة القرم عسكريا.
تعرضت المساكن العمالية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا الذي يضم القاعدة الأمريكية، لقصف بـ3 قذائف هاون.
حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، سيطرة القوات الروسية على شمال مدينة أوغليدار، ما يسمح بقطع الإمدادات للقوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي
كشف تقرير لوسائل إعلام مصرية عن نية الحكومة في مصر لتطوير مدينة طابا الحدودية قرب مدينة إيلات.
تشمل أمراض القلب مجموعة من الحالات، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشاكل نظم القلب، وعيوب القلب الخلقية، وفقا لمايو كلينك.
صرح رئيس لجنة البرلمان الألماني للسياسة الأوروبية أنتون هوفريتر، بأن مطالب كييف بتوريد الفوسفور والقنابل العنقودية في مؤتمر ميونخ للأمن هي رغبات "غبية وخاطئة" ولاينبغي تلبيتها.
أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، دعم الولايات المتحدة الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.
قررت الحكومة الفرنسية إنهاء مهام سفيرها بالجزائر، فرانسوا غويات، و إحالته إلى التقاعد بعد حوالي ثلاث سنوات من الخدمة في الجزائر.
وصل وفد حكومي صيني إلى تايوان اليوم السبت، للمشاركة في مهرجان الفوانيس ولتعزيز الاتصالات مع إدارة مدينة تايبيه، وفقا لوكالة الأنباء المركزية بجزيرة تايوان.
نفذت أطقم المقاتلات متعددة المهام "سو-35 اس" دوريات في منطقة العملية العسكرية الخاصة لتغطية أعمال قتالية للقاذفات والطائرات الهجومية.
استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه أستون فيلا إثر فوزه عليه (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الـ24 من "البريمير ليغ".
قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن انخفاض مخزونات أسلحة دول الغرب ليس أمرا سلبيا، وإن ما يتم إرساله إلى كييف "يفي بمهمته الرئيسية في إضعاف القوات الروسية وتعزيز أمننا."
قال وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو إن أوغندا ستواصل التعاون العسكري مع روسيا ، لأنها مسألة حياة أو موت.
صرح الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بأن البيت الأبيض لن يعترف بمسؤوليته عن تفجير "السيل الشمالي" وسيجبر الناس على الصمت لكن ممثلي الشركات المتعلقة بخطوط الأنابيب يعرفون ما حدث.
تقدّم أحد المستثمرين القطريين بعرض تاريخي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المملوك لعائلة جلايزر الأمريكية.
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، متحدثا في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، إلى منح إفريقيا مقعدا في مجلس الأمن الدولي، وأشار إلى الدور الرائد للقارة في حل القضايا العالمية.
بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد، طلبت السلطات اليوم السبت، مغادرة الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش، خلال 24 ساعة من تاريخ إخطارها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
قال عبد العزيز محسن اليافعي مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام، إن مصر خلال السنوات الأخيرة "شهدت تطورا كبيرا بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن البلاد تستعد لبناء أكبر تليسكوب فلكي في البلاد بديلا لمرصد القطامية.
كشف الصحافي في "التايمز" البريطانية جيرارد بيكر، أن إجهاد القوات الأوكرانية ونقص الموارد العسكرية، قد يجبران الولايات المتحدة على التخلي عن المزيد من الدعم لأوكرانيا.
شهدت القدس وتل أبيب وحيفا اليوم السبت، تظاهرات مناهضة للحكومة الاسرائيلية، ضد التعديلات القضائية التي لا تزال حكومة بنيامين نتنياهو ماضية بها.
تفاعل رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو لطفل سوري يتيم يدعى "ربيع"، تمنى لقاء لاعب ناديه المفضل النصر كريستيانو رونالدو .
سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نوتينغهام فورست (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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