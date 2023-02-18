لأول مرة منذ حادثة المنطاد.. وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره الصيني

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء السبت، نظيره الصيني وانغ يي، بمدينة ميونخ، في خضم توتر العلاقات بين البلدين بعد إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن اللقاء الذي كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونخ لحضور مؤتمر الأمن، وتم في مكان لم يكشف عنه، بعيدا عن وسائل الإعلام.

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية، أكد بلينكن لنظيره الصيني، أن حادث المنطاد "يجب ألا يتكرر أبدا"، وحذر أيضا وانغ يي، من "تداعيات وعواقب" ستطال الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" الى روسيا في عمليتها بأوكرانيا.

وفي مطلع فبراير، أسقط الجيش الأمريكي أربعة أهداف جوية بما في ذلك منطاد صيني عبر الولايات المتحدة وتم اعتراضه فوق المحيط الأطلسي.

ووفقا لرواية واشنطن، فإن المنطاد أطلق لغرض التجسس، وأكدت بكين أن المنطاد ما هو إلا مسبار طقس مدني خرج عن مساره في ظروف قاهرة، لم يتم تحديد الانتماء والغرض من الأجسام الثلاثة الأخرى التي تم إسقاطها في اليوم الآخر.

المصدر: أ ف ب + نوفوستي