وزير الخارجية الأوكراني: يمكن لوساطة الصين أن تردع تصرفات روسيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن دور الوساطة الصيني في الأزمة الأوكرانية، يمكن أن يكون بمثابة رادع لتصرفات روسيا.

وقال كوليبا في مقطع فيديو نشرته صحيفة "سترانا" على "تيليغرام": "نعتقد أن الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في ردع النوايا العدوانية لأفعال روسيا، مع مراعاة العلاقات القائمة بين الصين وروسيا".

وأشار إلى أنه يتطلع إلى المحادثة مع وانغ يي، التي ستعقد في ميونخ، لكن حسب قوله، لا يمكن أن تستند أي اتفاقيات إلى تنازلات إقليمية من قبل أوكرانيا.

في وقت سابق يوم السبت، قال رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونخ للأمن، إن الصين ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والحوار بشأن القضية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي