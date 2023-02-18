البرلمان الألماني يعلق على طلب كييف بتوريد أسلحة محرمة دوليا

صرح رئيس لجنة البرلمان الألماني للسياسة الأوروبية أنتون هوفريتر، بأن مطالب كييف بتوريد الفوسفور والقنابل العنقودية في مؤتمر ميونخ للأمن هي رغبات "غبية وخاطئة" ولاينبغي تلبيتها.

وقال هوفريتر، في مقابلة مع قناة RLT التلفزيونية: "أوكرانيا تطلب كل شيء، وأنا أعتبر هذا الطلب غبيا وخاطئا."

ووفقا له، فإن مثل هذه المطالب "الغبية" لكييف غير واقعية ومرتبطة، على ما يبدو بالتأخير في توريد الدبابات.

وأضاف: "إذا طلبوا شيئا هناك (في أوكرانيا)، فهذا لا يعني أنه ينبغي تلبيته".

وفي وقت سابق، طلب وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، على هامش مؤتمر ميونخ، تزويد كييف بقذائف عنقودية محظورة في العديد من البلدان، لأن أمريكا وشركاءها لديهم مثل هذه الأسلحة "لملايين الطلقات".

أوضح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش المؤتمر، أن أوكرانيا ليست طرفا متعاقدا في اتفاقية الذخائر العنقودية والفوسفور الأبيض، وبالتالي، من وجهة نظر القانون، وفقا لكوليبا، لا شيء يمنع من استخدام تلك الأسلحة.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح الغربي، لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي + RT