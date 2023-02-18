صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن بودابست اختارت البقاء خارج الأزمة الأوكرانية، و"الناتو" والاتحاد الأوروبي، يؤيدان استمرار العمل العسكري.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هنغاريا ترغب في تحقيق إنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا، لكنها "لا تملك القوة للقيام بذلك".

وقال أوربان: "لدينا خيار واحد فقط، البقاء خارج الحرب"، وشدد رئيس الوزراء على أن هذا ليس بالأمر السهل كعضو في "الناتو" والاتحاد الأوروبي، لأن "الجميع هناك في صف الحرب"، باستثناء هنغاريا.

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذر 24 فبراير، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.

وبحسبه، تحاول روسيا منذ 30 عاما الاتفاق مع "الناتو" على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز، بينما الحلف، في هذه الأثناء، على الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع بثبات ويقترب من حدود روسيا.

المصدر: تاس + RT