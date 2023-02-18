كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي عسكري للاستطلاع

تعمل كوريا الجنوبية على إطلاق أول قمر صناعي عسكري بحلول شهر نوفمبر القادم، ضمن مشروع حكومي لنشر 5 أقمار صناعية بحلول العام 2035.

وكشفت الهيئة المسؤولة عن برنامج الدفاع الكوري الجنوبي DAPA في إحاطة لوزارة الدفاع، عن خطتها لإطلاق قمر صناعي يعمل بالأشعة تحت الحمراء الكهروضوئية، بقيمة 1.2 تريليون وون "927 مليون دولار".

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وأوضحت الهيئة، أن كوريا الجنوبية، تسعى لإطلاق 4 أقمار صناعية مزودة بتقنية رادار SAR، ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تعزيز قدرات كوريا الجنوبية في تتبع التحركات العسكرية للجارة الشمالية، وتقليل اعتماد سيئول على الاستخبارات الأجنبية.

وتأتي مساعي كوريا الجنوبية لتعزيز قدراتها الدفاعية الفضائية، عقب إعلان كوريا الشمالية، خلال اجتماع أعضاء الحزب الحاكم نهاية العام الماضي، عن نيتها إطلاق قمر صناعي عسكري، لأغراض الاستطلاع.

المصدر: يونهاب