 
مباشر

كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي عسكري للاستطلاع

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي عسكري للاستطلاع
arabicpost.net
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/us39

تعمل كوريا الجنوبية على إطلاق أول قمر صناعي عسكري بحلول شهر نوفمبر القادم، ضمن مشروع حكومي لنشر 5 أقمار صناعية بحلول العام 2035.

وكشفت الهيئة المسؤولة عن برنامج الدفاع الكوري الجنوبي DAPA في إحاطة لوزارة الدفاع، عن خطتها لإطلاق قمر صناعي يعمل بالأشعة تحت الحمراء الكهروضوئية، بقيمة 1.2 تريليون وون "927 مليون دولار".

إقرأ المزيد
المسبار الكوري الجنوبي يلتقط
المسبار الكوري الجنوبي يلتقط "مراحل الأرض" من مدار حول القمر

وأوضحت الهيئة، أن كوريا الجنوبية، تسعى لإطلاق 4 أقمار صناعية مزودة بتقنية رادار SAR، ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تعزيز قدرات كوريا الجنوبية في تتبع التحركات العسكرية للجارة الشمالية، وتقليل اعتماد سيئول على الاستخبارات الأجنبية.

وتأتي مساعي كوريا الجنوبية لتعزيز قدراتها الدفاعية الفضائية، عقب إعلان كوريا الشمالية، خلال اجتماع أعضاء الحزب الحاكم نهاية العام الماضي، عن نيتها إطلاق قمر صناعي عسكري، لأغراض الاستطلاع.

 

المصدر: يونهاب

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في ذكرى تأسيس "غازبروم" الـ30: الغاز كان وسيظل موردا قيما لفترة طويلة ولدينا "احتياطات فلكية"