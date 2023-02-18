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الصحة العالمية تدعو لتخصيص 84.5 مليون دولار لمساعدة تركيا وسوريا

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الصحة العالمية تدعو لتخصيص 84.5 مليون دولار لمساعدة تركيا وسوريا
Legion-Media
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دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي لتخصيص 84.5 مليون دولار لتقديم مساعدة عاجلة للمتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وجاء في بيان للمنظمة، يوم الجمعة، أنها تدعو لتخصيص الموارد لتغطية الاحتياجات في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة أن ذلك يشمل توريدات الأدوية المهمة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إطلاق شبكة لفرق الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والمواد لمعالجة المصابين.

يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.7 درجة بمقياس ريختر ضرب مناطق جنوب وجنوب شرقي تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف بجروح.

المصدر: تاس

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