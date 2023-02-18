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روسيا تأمل بحضور الصحفي هيرش جلسة مجلس الأمن حول تفجير "السيل الشمالي"

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روسيا تأمل بحضور الصحفي هيرش جلسة مجلس الأمن حول تفجير
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الصحفي الأمريكي سيمور هيرش
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أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن أمله بأن يتمكن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش من إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

وقال بوليانسكي في حديث لإذاعة WBAI الأمريكية، يوم الجمعة: "لا نزال نأمل بأن السيد هيرش سيجد وقتا للمداخلة أمام المجلس، لكننا ندرس بعض الخيارات الأخرى أيضا".

وكان بوليانسكي قد أعلن أن روسيا أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يتعلق بتفجيرات "السيل الشمالي"، وتعتزم طرحه على التصويت الأسبوع القادم.

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يذكر أن عدة انفجارات وقعت في خطوط أنابيب الغاز لمشروعي "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، في سبتمبر الماضي. وأصابت الانفجارات 3 أنابيب للغاز من أصل 4.

ونشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش مقالا، تحدث فيه عن وقوف الولايات المتحدة وراء التفجير، وتنفيذه على أيدي النرويجيين.

ورفضت الولايات المتحدة الاتهامات الموجهة إليها بشأن ضلوعها في التفجير.

المصدر: نوفوستي

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