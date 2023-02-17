مدريد تعلن عرض منح الجنسية الإسبانية لمعارضين نيكاراغويين إضافيين

أعلنت مدريد يوم الجمعة أنها ستمنح الجنسية الإسبانية لنحو 94 معارضا نيكاراغويا في المنفى صنفتهم ماناغوا "خونة للوطن الأم" وجردتهم من جنسيتهم.

ويأتي بعد أسبوع من منحها الجنسية لـ222 سجينا سياسيا أطلقت نيكاراغوا سراحهم ثم رحلوا إلى الولايات المتحدة.

وفي بيان مقتضب ، قالت وزارة الخارجية الإسبانية: "ستعرض الحكومة الإسبانية منح الجنسية الإسبانية على 94 مواطنا إضافيا من نيكاراغوا سُحبت جنسيتهم" من قبل ماناغوا.

وبحسب الوزارة، فقد أعلن هذا القرار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للكاتب ونائب رئيس نيكاراغوا السابق سيرخيو راميريس، وهو شخصية معارضة لنظام الرئيس دانيال أورتيغا، حيث يعيش راميريس، وهو واحد من 94 معارضا صنفهم القضاء النيكاراغوي "خونة للوطن الأم"، وجردهم من جنسيتهم، لاجئا في مدريد منذ العام 2021، وهو يحمل الجنسيتين الإسبانية والنيكاراغوية.

وأفادت وزارة الخارجية الإسبانية بأنها ستعرض منح جنسيتها "على أي مواطن نيكاراغوي قد يجرد من جنسيته بسبب قرارات حكومة دانيال أورتيغا".

وبين الذين جردوا من جنسيتهم أيضا الأسقف الكاثوليكي سيلفيو بايس وعدد من الرفاق السابقين لأورتيغا في الجبهة الساندينية اليسارية التي وصلت إلى السلطة في 1979 لكنها خسرت الانتخابات في 1990.

المصدر: "فرانس برس"