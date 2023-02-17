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"رويترز": سفينة واحدة على الأقل مملوكة لإسرائيل تعرضت لهجوم ببحر العرب في 10 فبراير (صورة)

إسبانيا تستنكر قرار مدينة برشلونة "الأحادي" تعليق توأمتها مع تل أبيب

أخبار العالم

إسبانيا تستنكر قرار مدينة برشلونة
AFP
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استنكرت إسبانيا القرار الذي اتخذه مجلس مدينة برشلونة بتعليق علاقاتها المؤسسية مع اسرائيل وتوأمتها مع تل أبيب مؤقتا، معتبرة أن هذا الخيار "الأحادي الجانب" يضر بقيم "انفتاح" المدينة.

وخلال مؤتمر اقتصادي في برشلونة، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "لا أعتقد أن التعليق أو القطع أو الطرد ستكون له أي نتيجة إيجابية، أو يبني حوارا بين إسرائيل وفلسطين".

وأضاف: "أعتقد أن رسالة برشلونة هي أن تكون مدينة منفتحة، كما هي الحال في إسبانيا" و"أعتقد أن القرار" الذي اتخذته رئيسة بلدية المدينة "يضر بهذه القيمة".

وفي 8 فبراير، أعلنت رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو، أحد رموز اليسار الراديكالي،  تعليق علاقات المدينة مع إسرائيل وتوأمتها مع تل أبيب "إلى أن تضع السلطات الإسرائيلية حداً للانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

وأردفت: "نأمل أن يكون هذا التعليق موقتًا لأن ما نريده هو الدعوة للتفكير والعمل"، حيث جاء القرار إثر عريضة رفعتها عدة مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في برشلونة.

ولقي القرار ترحيبا في فلسطين، لكنه بالمقابل أثار أيضًا انتقادات شديدة لا سيما من اتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا الذي اعتبر "معاديا للسامية" و"لا يمثل في الشكل ولا في الجوهر ماهية برشلونة ومواطنيها".

المصدر: "فرانس برس"

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