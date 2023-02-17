صرح ضابط مخابرات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلقى هزيمة ساحقة وسيكرر مصير أدولف هتلر.

وقال ريتر: "يمكن لزيلينسكي أن يعانق السحاب، لكنه قريبا لن يفلت من الواقع.. تخيل أدولف هتلر أيضا كيف سيحقق انتصارا كبيرا ولكن كيف انتهى به الأمر!".

ووفقا لضابط المخابرات الأمريكي، فإن القوات الأوكرانية في وضع حرج، لذا فإن أفضل شيء يمكن للرئيس الأوكراني فعله الآن هو مغادرة البلاد.

وبحسب ريتر أيضا، فإن روسيا قد انتصرت بالفعل استراتيجيا وجيوسياسيا، وبالتالي، فشلت العقوبات المناهضة لروسيا، ولم يكن لها تأثير سلبي على الاقتصاد، ولم تتحقق آمال الغرب في أن تصبح موسكو منبوذة على الساحة الدولية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

ووفقا للرئيس الروسي، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

وفي وقت سابق، قال بوتين إن الغرب كان يحاول إنشاء جيب منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا من أجل العمل على انهيار روسيا، وتم إطلاق العملية الخاصة لمنع ذلك.

وكما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى".

المصدر: نوفوستي + RT