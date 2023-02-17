39672 قتيلا في تركيا. . أردوغان يتصل بالناجية أولماز بعد قضائها 248 ساعة تحت الأنقاض

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 39 ألفا و672 شخصا، حيث اطمأن الرئيس أردوغان على صحة فتاة تركية تدعى أولماز قضت 248 ساعة تحت الأنقاض.

وتحدث الرئيس التركي عبر الهاتف مع الفتاة التركية "ألينا أولماز" التي تم إنقاذها من تحت الأنقاض بعد مرور 248 ساعة على زلزال كهرمان مرعش.

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وذكر البيان الصادر عن دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا مع أولماز وتمنى لها الشفاء.

وأعرب أردوغان عن سعادته لكون أولماز بصحّة جيدة، حيث تتلقى العلاج في مستشفى جامعة أنقرة التعليمي الذي نقلت إليه بطائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة.

كما تعهد أردوغان بزيارة أولماز قريبا بعد عودته من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة.

وعندما سأل أردوغان، الفتاة الناجية أولماز عمّا إذا كانت تشعر بألم في جسمها فأجابت: "لدي ألم خفيف، لقد تحسنت"، معربة عن شكرها للرئيس.

الجدير بالذكر أنّ فرق الإغاثة نجحت أمس الخميس، في إنقاذ أولماز من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش بعد مضي 248 ساعة، في اليوم الـ11 لكارثة الزلزال.

المصدر: الأناضول