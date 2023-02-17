 
مباشر

معجزات الزلزال تتواصل.. انتشال ناج عمره 40 عاما بعد 278 ساعة من تحت الأنقاض في هاتاي جنوبي تركيا

أخبار العالم

معجزات الزلزال تتواصل.. انتشال ناج عمره 40 عاما بعد 278 ساعة من تحت الأنقاض في هاتاي جنوبي تركيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urz5

أعلنت السلطات التركية إنقاذ شخص في الأربعينيات من عمره في هاتاي جنوبي تركيا، وذلك بعد قضائه 278 ساعة تحت الركام جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم 6 فبراير الجاري.

وبذلك تستمر عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع تضاؤل فرص وجود أحياء بعد مضي 12 يوما على حدوث الزلزال المدمر في البلدين الذي خلّف آلاف الأشخاص والكثير من المصابين.

إقرأ المزيد
إخراج سيدة تركية حية قضت 257 ساعة تحت الأنقاض
إخراج سيدة تركية حية قضت 257 ساعة تحت الأنقاض

ويوم أمس انتشلت فرق الإغاثة امرأة تركية على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش وذلك بعد مضي 257 ساعة (11 يوما) على كارثة الزلزال.

يذكر أنه في 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في ذكرى تأسيس "غازبروم" الـ30: الغاز كان وسيظل موردا قيما لفترة طويلة ولدينا "احتياطات فلكية"