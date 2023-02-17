الشرطة الإيطالية تعثر على جثة قاصر مغربي شبه متفحمة ملقاة على الطريق

عثرت السلطات الأمنية الإيطالية على جثة قاصر مغربي يبلغ من العمر 16 سنة، ببلدة "ميرو"، على بعد حوالي 35 كيلومترا من مقاطعة "مِيسينا" بجزيرة صقلية، والتحقيق جار لمعرفة سبب موته.

وحسبما ذكرته وسائل إعلام إيطالية، فإن المعاينة الأولية التي أجرتها الشرطة، وتحليل جثة القاصر التي عثر عليها ملقاة قرب موقف للسيارة، لم يظهر عليها أي أثر للعنف.

وأشارت الشرطة بأنه، عثر في محيط المكان على قنينة تحتوي سائلا قابلا للاشتعال يرجح أنه أدى إلى احتراق جثة القاصر.

وتواصل الشرطة، تحقيقها لجمع المعطيات اللازمة حول حيثيات الحادث، خاصة وأن محيط المكان خال من أية كاميرات مراقبة.

ونقلت جثة القاصر إلى المستشفى بمدينة "برشلونة بوتسو دي غوتو"، شمال شرق جزيرة صقلية الإيطالية، لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، وبالتالي تحديد ما إذا كان الحادث جريمة مدبرة.

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المصدر: وكالات