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الأمين العام لحلف الناتو: النزاع في أوكرانيا سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات

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الأمين العام لحلف الناتو: النزاع في أوكرانيا سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات
Globallookpress
مناورات عسكرية للجيش الألماني بالدبابات
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اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن استمرار الدعم العسكري لكييف "هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا".

وعبّر ستولتنبرغ عن هذا الرأي اليوم الجمعة للصحفيين، على هامش "مؤتمر ميونخ للأمن"، متذرعا بأن النزاع "سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات"، مبينا أن "نتائجه ستعتمد" على الوضع في ساحة المعركة كما يزعم.

وأضاف: "لذلك، الآن الدعم العسكري (لكييف) هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق سلام طويل الأمد وعادل."

وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان كييف "النصر"، قال: "نعم، هذا هو سبب دعمنا لها (أوكرانيا)."

المصدر: تاس

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