البرلمان الفنلندي يصدق على عضوية الناتو نهاية الشهر الجاري

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في البرلمان الفنلندي جوسي هالا آهو، اليوم الجمعة أن البرلمان سيصوت على المصادقة على طلب البلاد المقدم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم 28 فبراير.

وأوضح هالا-آهو في تصريح صحفي أنه "وفقا للخطة الأولية، سيتم تقديم التقرير في الجلسة الكاملة للبرلمان الأسبوع المقبل، وسيتم التصويت عليه في 28 فبراير".

وفي 17 مايو 2022، صوت البرلمان الفنلندي بـ188 من أصل 200 صوت للموافقة على الطلب المقدم إلى الانضمام حلف شمال الأطلسي.

وتقدمت كل من فنلندا والسويد في يونيو العام الماضي بطلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وعلى خلفية الخلافات بين تركيا والسويد قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الخميس، إن أنقرة ناقشت مع الدول الأعضاء بحلف الناتو مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.

وأضاف تشاووش أوغلو أن أنقرة لا ترى أي خطوات ملموسة من جانب السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في حين لا ترى أنقرة سببا لمعارضة المصادقة على انضمام فنلندا للحلف.

المصدر: وكالات