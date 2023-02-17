الكرملين يعلق على مبادرة رئيس بيلاروس لعقد لقاء بين بوتين وبايدن في مينسك

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مبادرة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي أعرب عن استعداده لتنظيم لقاء للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في مينسك.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "من المؤكد أنكم سمعتم تصريح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي لا يخطط لأي محطة أخرى باستثناء بولندا، لذلك من غير المرجح أن تستجيب واشنطن بشكل إيجابي لهذه المبادرة".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "الرئيس بوتين مستعد دائما للحوار مع رئيس بيلاروس، الذي سيكون في موسكو اليوم".

وقال الرئيس البيلاروسي أمس الخميس، إنه مستعد لاستضافة لقاء للرئيس الأمريكي بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مينسك.

هذا ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير، وسيلتقي بنظيره أندريه دودا، وزعماء دول "بوخارست التسعة" (بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا).

المصدر: وكالات