زاخاروفا تعلق على تصريحات نولاند حول ضرب القرم "فكتوريا.. اهتمي بالأجسام الطائرة والمناطيد!"

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بشأن الضربات على القرم تثبت مرة أخرى تورط واشنطن بالصراع في أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، "لقد سمحت لنفسها نولاند بسلسلة كاملة من التصريحات المذهلة والعبثية.. مرة أخرى علينا أن نعلن تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا، حيث يتم تزويدها بأسلحة بكميات ضخمة، وتقدم معلومات استخباراتية، وتشارك ببساطة في التخطيط للعمليات العسكرية".

وتابعت زاخاروفا قائلة: "أود أن أقدم النصيحة لفيكتوريا نولاند.. فكتوريا اهتمي بالمناطيد البيضاء والأجسام الطائرة، فهم يتجولون في الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. وكما نرى، فأنت لست جيدة في التعامل مع هذه الأشياء المجهولة بسرعة وكفاءة. شعبك يضحك عليك وأنت تحلمين بهزيمة روسيا وما زلت تدعين نظام كييف لشن هجوم على شبه جزيرة القرم. هل لديك ما تفعلينه في المنزل يا فيكتوريا".

وكان الجيش الأمريكي قد أسقط في الأيام الأخيرة أربعة أهداف جوية بما في ذلك منطاد صيني عبر الولايات المتحدة واعتراضه فوق المحيط الأطلسي. حيث يزعم المسؤولون بأن المنطاد أطلق لغرض التجسس في حين تنفي بكين ذلك وتقول إنه منطاد طقس مدني فقد من الأجواء الصينية.

في حين لم يتم تحديد الأجسام الثلاثة الأخرى التي تم إسقاطها.

المصدر: نوفوستي