باكستان تنفي أنباء حول قيامها بتوريد الذخيرة إلى أوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، صحة المعلومات حول قيام باكستان بتوريد الذخيرة إلى أوكرانيا.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحفي أسبوعي: "لا تتفق الأنباء حول قيام باكستان بتوريد المنتجات الدفاعية إلى أوكرانيا مع الواقع".

ونقلت صحيفة "Dawn" الباكستانية عن بلوش قولها إن باكستان لا تورد احتياطاتها الدفاعية إلى البلدان الأخرى إلا على أساس الضمانات الثابتة لاستخدامها النهائي وعدم نقلها إلى دول أخرى.

وأضافت المسؤولة: "يخص ذلك أيضا موقف باكستان من النزاع الأوكراني الروسي".

ونقلت وكالة "ANI" في نهاية أغسطس الماضي عن مصادر في "تويتر" أن العسكريين الأوكرانيين يستخدمون قذائف باكستانية الصنع، مشيرة إلى أن هذه القذائف كانت مصنوعة منذ عدة أشهر. من جهتها كتبت صحيفة "Economic Times" في يناير الماضي نقلا عن مصادر مطلعة أن باكستان خططت لإرسال 159 حاوية ذخيرة بما فيها قذائف من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا عبر ميناء في بولندا في يناير الماضي.

المصدر: نوفوستي