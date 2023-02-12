 
مباشر

وسائل إعلام: باكستان زودت أوكرانيا بـ10 آلاف صاروخ لراجمات "غراد"

أخبار العالم

وسائل إعلام: باكستان زودت أوكرانيا بـ10 آلاف صاروخ لراجمات
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqnt

ذكرت الطبعة الهندية من صحيفة "إيكونوميك تايمز"، أن باكستان أرسلت إلى أوكرانيا 10 آلاف صاروخ لراجمات "غراد".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الصواريخ "أرسلت من ميناء كراتشي في وقت سابق من هذا الشهر، وستصل إلى أوكرانيا عبر ميناء إيمدين بألمانيا".

وأضافت المصادر أن "باكستان تزود أوكرانيا بالأسلحة بانتظام، رغم أنها تقدمت لموسكو بطلب شراء النفط الروسي بأسعار تفضيلية".

وأكدت الصحيفة أن المصانع الباكستانية أرسلت  50 ألف صاروخا من هذا النوع إلى أوكرانيا عبر ميناء كراتشي في يناير الماضي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع