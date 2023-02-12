وسائل إعلام: باكستان زودت أوكرانيا بـ10 آلاف صاروخ لراجمات "غراد"

ذكرت الطبعة الهندية من صحيفة "إيكونوميك تايمز"، أن باكستان أرسلت إلى أوكرانيا 10 آلاف صاروخ لراجمات "غراد".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الصواريخ "أرسلت من ميناء كراتشي في وقت سابق من هذا الشهر، وستصل إلى أوكرانيا عبر ميناء إيمدين بألمانيا".

وأضافت المصادر أن "باكستان تزود أوكرانيا بالأسلحة بانتظام، رغم أنها تقدمت لموسكو بطلب شراء النفط الروسي بأسعار تفضيلية".

وأكدت الصحيفة أن المصانع الباكستانية أرسلت 50 ألف صاروخا من هذا النوع إلى أوكرانيا عبر ميناء كراتشي في يناير الماضي.

المصدر: نوفوستي