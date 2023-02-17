صحيفة: الحزب الحاكم في تركيا لا ينوي تأجيل الانتخابات

كتبت صحيفة "Hürriyet" أن الحزب الحاكم بتركيا يدرس خيارات مختلفة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد لكنه لا ينوي تأجيلها.

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وقالت الصحيفة: "يدرس حزب العدالة والتنمية كل الخيارات الممكنة، لكنه لا يوجد حتى الآن أي قرار أو نية لتأجيل الانتخابات. يمكن القول إن الرئيس يؤيد إجراء الانتخابات في 14 مايو القادم، في حين يؤيد عدد من أعضاء الحزب إجراءها في 18 يونيو القادم. وتؤكد أطراف أن الرئيس أردوغان لا يعبر عن أي مخاوف من الانتخابات. وستعمل اللجنة العليا للانتخابات على تنظيم التصويت لأولئك الذين جاؤوا من منطقة الزلزال أو الذين بقوا في منطقة الزلزال وذلك لتجنب أي خلاف حول هذه المسألة".

ومن المخطط أن تجري الانتخابات العامة في تركيا في 14 مايو القادم. ونقلت قناة "Habertürk" عن مصادر، أمس الخميس، أنه قد يتم تأجيل الانتخابات العامة في تركيا لمدة 6 أشهر إلى عام واحد، مضيفة أن اللجنة العليا للانتخابات ستقدم مبادرة بهذا الشأن بناء على طلب الحزب الحاكم.

من جانبه قال أردوغان إن الحكومة ستقترح قبول موعد 14 مايو القادم لإجراء الانتخابات العامة، وفي حال رفضه سيستخدم صلاحياته لحل البرلمان وإعلان إجراء انتخابات مبكرة بعد 60 يوما من المرسوم. وسيكون أردوغان مرشحا عن "اتحاد الجمهورية". ولم يعلن تحالف أحزاب المعارضة الستة عن مرشح حتى الآن. وفي وقت سابق دعا الرئيس السابق للبرلمان التركي نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينج إلى تأجيل الانتخابات حيث "يجب على الدولة أن تتخلص من إجهاض الانتخابات" على خلفية الزلازل المدمرة.

المصدر: نوفوستي