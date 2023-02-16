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الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لـ "HIMARS MLRS" إلى هولندا

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الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لـ
Legion-Media
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع محتمل لأنظمة صواريخ "HIMARS MLRS"، إلى هولندا بتكلفة تقدر بـ 670 مليون دولار.

ووفقا لبيان صدر يوم الخميس، عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية التابعة للبنتاغون، فقد طلبت هولندا 20 صاروخا من طراز HIMARS MLRS، و39 صاروخا من طراز GMLRS، و 80 وحدة من طراز ATACMS من الصواريخ الباليستية التكتيكية ومعدات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزارة الخارجية، تعتقد أن "بيع هذه المعدات والدعم الفني، لن يغير التوازن العسكري الأساسي للمنطقة".

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المصدر: تاس 

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