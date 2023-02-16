الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لـ "HIMARS MLRS" إلى هولندا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع محتمل لأنظمة صواريخ "HIMARS MLRS"، إلى هولندا بتكلفة تقدر بـ 670 مليون دولار.

ووفقا لبيان صدر يوم الخميس، عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية التابعة للبنتاغون، فقد طلبت هولندا 20 صاروخا من طراز HIMARS MLRS، و39 صاروخا من طراز GMLRS، و 80 وحدة من طراز ATACMS من الصواريخ الباليستية التكتيكية ومعدات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزارة الخارجية، تعتقد أن "بيع هذه المعدات والدعم الفني، لن يغير التوازن العسكري الأساسي للمنطقة".

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المصدر: تاس