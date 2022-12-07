الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 70 صاروخ "HIMARS" ومنصتي إطلاق في قصف على كريفوي روغ

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير أكثر من 70 صاروخا من طراز "HIMARS" ومنصتي إطلاق جراء ضربة عالية الدقة نفذتها القوات الروسية على مستودع في مصنع للمعادن بمدينة كريفوي روغ.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "وفقا لمعلومات مؤكدة، تم نتيجة تنفيذ ضربة بأسلحة عالية الدقة على مستودع الصواريخ والمدفعية في إحدى ورش مصنع "ArcelorMittal"، تدمير أكثر من 70 صاروخا من طراز "HIMARS" ومنصتي إطلاق من طراز "MLRS". كما ألحقت أضرار جسيمة بـ4 منصات أخرى من هذا النوع".

وأضاف البيان أن الطيران الروسي والقوات الصاروخية الروسية دمرت أيضا محطتي رادار أمريكيتين من طراز "AN/TPQ-50" في منطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك. ودقق: "تم في منطقتي التجمعين السكنيين ستوبوتشكي بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليوني هاي بمنطقة خاركوف تدمير محطتي رادار أمريكيتين من طراز "AN/TPQ-50".

كما أوقفت المدفعية الروسية بدعم من الطيران محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم في اتجاه كوبيانسك حيث تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا، بالإضافة إلى إزالة نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف.

وتابع البيان أن القوات الروسية تواصل العمليات الهجومية في اتجاه كراسني ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 130 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وفي ضواحي أرتيوموفكا أسقط الطيران الروسي مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من إعادة وحدات الجيش الأوكراني إلى مواقعها الأصلية وبلغت خسائر العدو هناك 100 عسكري.

المصدر: نوفوستي